Servcorp Japon Mizuho Corporate Bank ile Anlaştı

Dünya çapında 23 ülkede birçok firmaya sunduğu çalışma alanları ile hizmet veren uluslararası ofis sağlayıcısı Servcorp, Japonya'nın önde gelen bankalarından Mizuho Corporate Bank ile çalışmaya başladı.

"Dünyadaki çalışma kültürleri değişiyor"

Çalışma kültürlerinin giderek boyut değiştirdiğini vurgulayan Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, şöyle konuştu:

"Geçmişte iş kurmanın ilk adımı bir ofis tutup, ekip oluşturmak iken, artık iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen şirketlerin özel bir ofis tutmasına veya ön büro ekibi oluşturmasına gerek kalmadı. Esnek ortak çalışma alanları artık bu ihtiyaçların tamamını karşılarken, girişimcilerden kurumsal firmalara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Firmalar, ihtiyaçlarına göre esnek kontratlar yapabiliyor. Özellikle çağın dinamiklerini yakalayabilen firmalar, hazır ofisler ve esnek çalışma alanlarını, gereksiz maliyetlere bağlı kalmamak, resepsiyon, sekretarya gibi destek hizmetlerini yönetmekten kurtulmak ve böylece kendi işlerine odaklanmak için tercih ediyor."

Servcorp'un Türkiye faaliyetlerini, iki farklı konumda gerçekleştirdiğini dile getiren Özgönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de profesyonel ofis desteği verdiğimiz kuruluşlar arasında, birçok önemli finans devi bulunuyor. Başarılı dolar tahminleri ile uluslararası piyasaların yakından takip ettiği en büyük Japon bankası Mizuho Corporate Bank'ın Türkiye temsilciliği ve daha birçok yabancı yatırım bankası Servcorp'un Tekfen Tower'daki adresinde bulunuyor. Türkiye'de iş yapmak isteyen Japon şirketlerine iş desteğini artırmak için Türkiye piyasasına giriş yapan banka halen Servcorp ile yoluna devam ediyor." - İstanbul