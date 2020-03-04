Serttaş elde edeceği geliri Keban'daki okula bağışladı
Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş tasarımlarının satışlardan elde edeceği gelirin bir kısmını Keban Baraj İlkokulu'na bağışladı.
Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş tasarımlarının satışlardan elde edeceği gelirin bir kısmını Keban Baraj İlkokulu'na bağışladı.
Keban Baraj İlkokulu Müdürü Özkök Süleyman Öztürk Serttaş sanatçısı Serrtaş'ın kızı Miray Serttaş kazandığı ilk paradan babasının memleketindeki okula göndereceğini belirterek, "16 yaşında Miray kızımızı duyarlı davranışından dolayı kutluyoruz." dedi.
Miray Serttaş, özel tasarım tişörtlerden oluşan koleksiyonunu bir süre önce Zorlu Center Collection Point'te tanıtmıştı.
Kaynak: AA