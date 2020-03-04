Serttaş elde edeceği geliri Keban'daki okula bağışladı
Haberler » Güncel » Serttaş elde edeceği geliri Keban'daki okula bağışladı - Haber

Serttaş elde edeceği geliri Keban'daki okula bağışladı

Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş tasarımlarının satışlardan elde edeceği gelirin bir kısmını Keban Baraj İlkokulu'na bağışladı.

04.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:34
Serttaş elde edeceği geliri Keban'daki okula bağışladı

'ın kızı Miray Serttaş tasarımlarının satışlardan elde edeceği gelirin bir kısmını Baraj İlkokulu'na bağışladı.

Keban Baraj İlkokulu Müdürü Özkök Süleyman Öztürk Serttaş sanatçısı Serrtaş'ın kızı Miray Serttaş kazandığı ilk paradan babasının memleketindeki okula göndereceğini belirterek, "16 yaşında Miray kızımızı duyarlı davranışından dolayı kutluyoruz." dedi.

Miray Serttaş, özel tasarım tişörtlerden oluşan koleksiyonunu bir süre önce Zorlu Center Collection Point'te tanıtmıştı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler