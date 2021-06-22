Sertrans Logistics'ten 4,5 milyon avroluk e-ticaret deposu yatırımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sertrans Logistics'ten 4,5 milyon avroluk e-ticaret deposu yatırımı

Sertrans Logistics'ten 4,5 milyon avroluk e-ticaret deposu yatırımı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Sertrans Logistics, yurt içi büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Hadımköy'de 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı.

Sertrans Logistics, yurt içi büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Hadımköy'de 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı.

Sertrans Logistics'ten yapılan açıklamaya göre, 2023'te Türkiye'nin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefleyen şirket, büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam ediyor.

Küresel salgın döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar'da 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı.

Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle şirketin toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı.

2 yılda yaklaşık 20 milyon avro depo yatırımı yapmaya hazırlanan Sertrans Logistics, 2 bin kişinin üzerinde bir ek istihdam yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, yeni deponun yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip olacağını belirterek, yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Keleş, gelecek yıl için 15-17 milyon avroluk bir yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını aktararak, bu yatırımların Sertrans'ı 2023 hedefine götüreceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira! Duruma isyan eden çiftçi ağaçlarını kesmeye başladı
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira! Duruma isyan eden çiftçi ağaçlarını kesmeye başladı
KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın gerçekleştirilecek
KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın gerçekleştirilecek
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sertrans Logistics'ten 4,5 milyon avroluk e-ticaret deposu yatırımı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:13:16. #1.16#

title