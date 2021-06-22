Sertrans Logistics'ten 4,5 milyon avroluk e-ticaret deposu yatırımı

Sertrans Logistics, yurt içi büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Hadımköy'de 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı.

Sertrans Logistics, yurt içi büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Hadımköy'de 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı.

Sertrans Logistics'ten yapılan açıklamaya göre, 2023'te Türkiye'nin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefleyen şirket, büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam ediyor.

Küresel salgın döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar'da 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı.

Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle şirketin toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı.

2 yılda yaklaşık 20 milyon avro depo yatırımı yapmaya hazırlanan Sertrans Logistics, 2 bin kişinin üzerinde bir ek istihdam yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, yeni deponun yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip olacağını belirterek, yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Keleş, gelecek yıl için 15-17 milyon avroluk bir yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını aktararak, bu yatırımların Sertrans'ı 2023 hedefine götüreceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan