Sertifikalı tohumlar verimde en az yüzde 30 artış sağlıyor Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, toprak analizini yaptırıp, uygun sertifikalı tohumları kullanarak mevcut verimde en az yüzde 30 oranında artış sağlanabileceğini belirtti.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, toprak analizini yaptırıp, uygun sertifikalı tohumları kullanarak mevcut verimde en az yüzde 30 oranında artış sağlanabileceğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilde yaygın şekilde yapılan hububat tarımında ekim sezonunun başlayacağını bildirdi.

Çiftçilere ilde deneme ekimlerini yaptıkları hububat çeşitlerinin hatırlatılmasında fayda gördüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilimizde Çeşit-1252 makarnalık buğday, Kunduru-1149 makarnalık buğday, Kızıltan-91 makarnalık buğday, Karakılçık buğdayı, İkizce-96 ekmeklik buğday çeşitleri ile Yalın Kavuzsuz ve Tosun Paşa arpa çeşitleri gibi birçok yeni çeşidin deneme ekimleri yapıldı. Bu çeşitler ilimiz iklimine adaptasyon yeteneği olan ve birim alandaki verimi yüksek, hastalık ile zararlılara karşı dirençli çeşitler olup yapılan deneme ekimlerinde de son derece güzel sonuçlar alındı. Amacımız ilimiz çiftçisinin geliştirilen bu yeni çeşitler ile daha kaliteli ve yüksek verimli mahsul elde etmesini sağlamak."

Yılmaz, çiftçilere seslenerek, toprak analizini yaptırıp, uygun yeni çeşitlerin sertifikalı tohumları kullanılarak mevcut verimde en az yüzde 30 oranında artış sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen