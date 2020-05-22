Sertifikalı patates tohumu ekimine başlandı
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Sertifikalı patates tohumu ekimine başlandı

Türkiye'de tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde çiftçiler, sertifikalı patates tohumu ekimine başladı.

22.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:08

Türkiye'de tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde çiftçiler, sertifikalı patates tohumu ekimine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış yer kalmasın." çağrısına destek veren patates üreticileri, daha geniş alanlarda ekim yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Ahlat ve Tatvan'da devletin sunduğu desteklerden faydalanan üreticiler, rekoltesi yüksek patateslerle kent ve ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

"İlimizin ekonomisine 210 milyon lira destek sunmayı hedefliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yaptığı açıklamada, 2019'da 50 bin dekarda 190 bin ton üretimle Türkiye'de 9. sırada yer aldıklarını söyledi.

Geçen yıl patates üretiminden kent ekonomisine 190 milyon lira gelir sağlandığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Daha önce bölgemizde kuru tarım yapılıyordu. 2006'dan sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırım programı kapsamında başlattığı basınçlı sulama sistemini Bitlis'te hayata geçirdik ve tarlalarımız suyla buluştu. Sulu tarıma geçildikten sonra birim fiyatı yüksek ürünler ilgi görmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 55 bin dekardan 210 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yılki üretimimizle ilimizin ekonomisine yaklaşık 210 milyon lira katkı sunmayı hedefliyoruz."

Tatvan'ın Benekli köyündeki üreticilerden Halil Süleymanoğlu ise ilçedeki bin 500 dekarlık alanda ekim yaptığını belirtti.

Süleymanoğlu, "Tohumlarımızın yüzde 80'i cipslik. Geri kalanını bölge ve yurt dışındaki çiftçilere gönderiyoruz. Toprağın hazırlanması, gübrelenmesi ve bu aşamaya gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Devletin verdiği imkanlar sayesinde bu işlemleri her geçen yıl daha da kolaylaştırıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de ekipman ve personel anlamında bize büyük destek veriyor." dedi.

Yapacakları üretimle ülke ekonomisine katkı sağlayacakları için mutlu olduklarını dile getiren Süleymanoğlu, "İstihdama yönelik sürekli 20 kişi, hasat döneminde ise günde 100 kişi çalıştırıyoruz." diye konuştu.

Sertifikalı patates tohumu ekimine başlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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