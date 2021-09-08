SERTİFİKALI OTOPARKÇI VE VALE DÖNEMİ BAŞLADI; İLK UYGULAMA İSPARK'TAN

Otopark ve vale işletmeciliği yapan kurumların personelleri ile sektörde çalışmak isteyenler mesleki yeterlilik belgelerini almaya başlıyor.

Otopark ve vale işletmeciliği yapan kurumların personelleri ile sektörde çalışmak isteyenler mesleki yeterlilik belgelerini almaya başlıyor. Bu kapsamda, sektörün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, kaliteli hizmetin ve müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor. Pilot bölgenin İstanbul olduğu uygulama Türkiye'ye yayılacak.

Otoparkçılığın bir meslek haline getirilmesi adına 2018 yılında atılan adımlar sayesinde otoparkçılık meslek haline geldi. Meslek standardının yayınlanmasının ardından, mesleki yeterliliğin kazandırılması konusunda 2 ayrı meslek grubu olarak 'Otopark ve Vale Görevlisi' yeterlilik çalışmaları da 2019 yılında tamamlandı. Otopark ve vale görevlilerini kapsayan meslek standartlarının resmi gazetede yayınlanması ile 2020 Haziran ayında Otopark İşletmecileri Derneği (OİD), mesleki belge ile iki meslek grubunun nitelikli olarak sektöre kazandırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşları İSPARK ve UGETAM ile 'İş Birliği ve Münhasırlık Protokolü' imzaladı. Bu kapsamda, İSPARK'ın otopark personelleri sınava tabi tutuldu. Söz konusu sınavda başarı elde eden personeller bugün Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen törenle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan belgelerini aldılar.Belge takdim törenine İSPARK Genel Müdürü aynı zamanda OİD başkanlığını da yürüten Murat Çakır, UGETAM Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, dernek yönetim kurulu üyeleri, büyükşehir belediyesi, İSPARK yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Böylece İstanbul'un ilk mesleki yeterlilik belgesine sahip otopark görevlileri sahadaki yerini almış oldu.

AMACIMIZ SEKTÖRDEKİ ARKADAŞLARIN MESLEK TANIMINLARININ YAPILMASIYDI

OİD Başkanı Murat Çakır, Otopark İşletmecileri Derneği'nin Türkiye genelinde 23 üyesi olduğuna dikkat çekerek, 'Amacımız bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın bir mesleki yeterliliğe ulaşması ve meslek tanımlarının yapılmasıydı. Bununla ilgili olarak yıllarca süren çalışmalarımız meyvesini verdi. O tarihten sonra da hem sertifikasyon hem de arkadaşlarımızın eğitimi için çalışmalarımıza başladık. 2020 yılında imzaladığımız Otopark İşletmecileri Derneği ve İBB iştirakleri olan İSPARK ve UGETAM üçlü birlikteliğiyle de bu eğitim ve sertifikasyon süreci için düğmeye bastık. Şu anda da OİD ve İSPARK olarak ilk eğitimlerimizi verdik. UGETAM tarafından da ilk sertifikasyon gerçekleştirildi. Bugün ilk sertifikalarımızı arkadaşlarımıza takdim ettik' dedi.

PERSONELE FARKLI ALANLARDA BİRÇOK EĞİTİM VERİLDİ

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak için personellerin yoğun bir eğitimden geçtiğini söyleyen Çakır, 'Personelimiz sahada İstanbullulara hizmet verirken karşılaşabilecekleri teknik, güvenlik, iş sağlığı güvenliği ya da hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimler aldılar. Sınavlarımız da bu çerçevede gerçekleşti. Aldıkları mesleki yeterlilik sertifikasıyla birlikte hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde bu mesleği yapabileceklerinin kanıtını da almış oldular' ifadelerini kullandı.

TÜM PERSONELİN BELGE ALMASI HEDEFLENİYOR

Hem otopark görevlilerinin hem de valelerin bir standardizasyona kavuşmasını ve bu belgelerle faaliyet göstermelerini istediklerini belirten Çakır, 'Biz sahada çalışan İSPARK çalışanlarının tamamını belgelendirmek istiyoruz. İlk etapta 25 arkadaşımızın belgesini aldık. Bundan sonra da peyderpey tüm arkadaşlarımızın bu mesleği yeterliliğe sahip olmaları için çalışıyor olacağız' diye konuştu.

VATANDAŞA DAHA GÜVENLİ HİZMET VERİLECEK

Belgeyi alan personellerin mesleki yeterliliğe sahip olduklarının kanıtlandığını dile getiren Çakır, 'Şu anda bu belge zorunlu değil ama biz zorunlu olduğu döneme kadar tüm çalışanlarımızın ve derneğimiz üyeleri çalışanlarının bu sertifikayı almaları yolunda hem eğitimlerimizi hem de sınavlarımızı yapıyor olacağız. Vatandaşlarımız, kimlik kartlarında kimden hizmet aldıklarını, ne zaman sertifika aldığı, sertifika numaraları ve kişisel bilgileri görüyor olacaklar. Bu konuda da eğer şikayet varsa gerekli işlemi sürdürüyor olacaklar' dedi.

DAHA YETKİN VE DAHA BİLGİLİ PERSONEL HİZMETİ

UGETAM Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin ise vatandaşlara daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Edin, 'Otopark görevlisi dediğimiz bu meslek grubu vale görevlilerini de kapsıyor. Daha yetkin, daha bilgili, daha iyi hizmet veren bir meslek grubunu İstanbullulara sunmak istiyoruz. İstanbulluların daha iyi hizmet almasını istiyoruz. Sadece bunlarla sınırlı kalmayacak, özellikle vatandaşa dokunan farklı alanlarda da bu tarz meslek belgelendirmelerine devam edeceğiz. Başta apartman görevlileri olmak üzere farklı meslek gruplarında da bu belgeler sırasıyla devam edecek. Esas hedefimiz hizmet veren personelin İstanbullulara daha güler yüzlü daha iyi hizmet verebilmesi için belli standartlarda hem eğitilmesini hem de belgelendirilmesini sağlamak' diye konuştu.

TÜRKİYE ÇAPINA YAYILACAK

1,5 sene süren çalışmaların ardından sonuçtan duyduğu mutluluğu ifade eden Doç. Dr. Edin, 'Diğer illerimizde de bu uygulamalar yapılacak. Türkiye'ye bu meslek grubunun daha iyi hizmet vermesi için çalışacağız. İlk belgelendirmeyi İSPARK şirketinde gerçekleştirdik. Bunu Türkiye çapına da yayacağız' dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDE GEÇERLİ BELGE

Belgenin TÜRKAK 17024 kapsamında belli denetimlerden geçmiş kuruluşlar tarafından verildiğini söyleyen Edin, 'Uluslararası bir belgelendirme standardına sahip. Bu belge çift dilli olarak basılıyor. Dünyada her yerde bu meslek grubunda geçerli bir belge. Bu belgeyi alan bir arkadaşımız dünyanın her yerinde bu meslek grubuyla çalışabiliyor olacak' ifadelerini kullandı.

Başvurular ve detaylı bilgilerin OİD web sitesinde yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı