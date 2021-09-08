Sertifikalı mısır tohumu üretimi yapan tarlalar incelendi
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Sertifikalı mısır tohumu üretimi yapan tarlalar incelendi

Sertifikalı mısır tohumu üretimi yapan tarlalar incelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Iğdır'da sertifikalı mısır tohumu yetiştiriciliği yapan çiftçilerin tarlaları, Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

Iğdır'da sertifikalı mısır tohumu yetiştiriciliği yapan çiftçilerin tarlaları, Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince tarlalarda denetim yapıldı.

Örnek çiftçi Mehmet Pehlivan'ın 92 dönümlük mısır tarlasında yapılan denetlemede mısırların gelişimi, hastalık ve zararlı durumları incelenerek, tohum kalitesinin yüksek olması yönünde çiftçilere bilgilendirme yapıldı. - IĞDIR

Sertifikalı mısır tohumu üretimi yapan tarlalar incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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