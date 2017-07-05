Kurban bayramında hayvan kesimi sırasında yaşanan bazı yaralanma ve ölüm olaylarına karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi şimdiden önlemler almaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, üzücü olayların aza indirilmesi için büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu düzenleyecek.



MEB onaylı sertifika



Konuyla ilgili olarak verilen bilgiye göre Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından 7-11 Ağustos tarihleri arasında kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlara yönelik büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu açılacak. Toplamda 40 saat eğitim verilecek olan kursun, 20 saati teorik, 20 saati ise pratik eğitim olacak. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika verilecek.



Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursunda katılımcılara, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve kesimden sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini vecibeler, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı yapılması gereken sağlık kuralları anlatılacak. Ayrıca katılımcılarla mezbahanelere gidilerek uygulamalı olarak kesimler de yaptırılacak.



Başvurular 4 Ağustos Cuma günü sona eriyor



Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursundan faydalanmak isteyenlerin Malatya Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan pazarında bulunan Veteriner Şube Müdürlüğüne başvuru yapmaları istendi.



4 Ağustos Cuma gününe kadar kabul edilecek olan başvurular ile ilgili bilgi almak isteyenlerin 0422 336 50 27 nolu telefonu arayabilecekleri ifade edildi.



Müracaat için gerekli olan belgelerin ise, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinin Ziraat Bankası ETM 0183-47034896-5001 nolu hesabına 10 TL yatırıldığına dair makbuz, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe olduğu bildirildi. - MALATYA