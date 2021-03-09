Sertifikalı kodlama eğitimi için DogaTech çevrim içi eğitimleri başlıyor
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Sertifikalı kodlama eğitimi için DogaTech çevrim içi eğitimleri başlıyor

09.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:26
Sertifikalı kodlama eğitimi için DogaTech çevrim içi eğitimleri başlıyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin kodlama eğitimleri, 13 Mart Cumartesi günü başlayacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin kodlama eğitimleri, 13 Mart Cumartesi günü başlayacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, "Nereden başlasam?" diyenler için DogaTech Kodlama eğitimi, programlama bilgisine güvenenler için ise DogaTech Riders eğitimi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenleri tarafından verilecek.

DogaTech Riders, bir online kurs ve programlama yeteneğini robotlarla geleceğin dünyasına taşıyor. Bu eğitim, programlama ve robotikte yeteneği olan herkese açık olacak. Python, robotik, matematik ve fizik içeriklerinden oluşuyor. Programlama bilgisi temeli olan, kendisini Python programlama dilinde ve robotik dünyasında geliştirmek isteyen katılımcılar, bu eğitimle robotik dünyasına da giriş yapacak.

7 ila 16 yaş arasındaki çocuklara oyunlaştırma ile kodlama öğretmeyi amaçlayan eğitim programı, Kodris platformu üzerinden yapılacak ve toplam 15 hafta sürecek. Online eğitimleri tamamlayan herkes, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Kodris onaylı başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

Eğitim tamamlandığında online robot yarışması gerçekleştirilecek

Eğitim tamamlandığında online bir robot yarışması yapılacak. Eğitime katılım gösteren herkese İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Acrome Robotics onaylı başarı sertifikası verilecek.

DogaTech Kodlama eğitimi ile ilkokul öğrencileri blok tabanlı, ortaokul öğrencileri ise Python programlama dilini öğrenme fırsatı bulacak.

İki farklı seviyede sunulacak kodlama eğitimi, 13 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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