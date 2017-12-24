Sertifikalı Aşçılar İş Hayatına Göz Kırpıyor

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan aşçı çırağı kursuna katılan çoğu ev kadını kursiyer, yeni tarifleri öğrenmenin yanı sıra sahip olacakları sertifikayla çalışıp ev ekonomilerine katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşamak istiyor.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçı çırağı kursuna katılan yaklaşık 100 kursiyer hem yemek yapmanın teorik kısmını hem de öncesinde eğitmenler gözetiminde sonrasında ise uygulamalı olarak yemek yapmasını öğreniyor.



Eğitmen Enver Serbest, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların sabah, akşam ve hafta sonu olmak üzere üç farklı zamanda açıldığını söyledi. Yaklaşık üç ay önce açtıkları kursun son haftasına girdiklerini anlatan Serbest, şöyle konuştu:



"Kursumuz toplamda 272 saat sürüyor ve 13 modülden oluşuyor. Kurslarımıza katılanlar genelde ev kadınları ama aşçılık mesleğine ilgi duyan beyler de var. Mesleki bilgi ve beceri kazandırmak ve sonunda da bir sertifika almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kursiyerlerimiz sertifikalarıyla sektörde aşçılık yapabilecekler. Aşçılık ve gastronomi günümüzün gözde mesleklerinden biri. Sertifika alan kursiyerlerimiz hastane, yemek fabrikası ve sahil bölgelerindeki oteller gibi pek çok yerde istihdam edilebiliyorlar."



Kurs süresi boyunca yapılan çalışmaları da anlatan Serbest, "Kursumuzda teorik ve uygulama kısımları ile eğitimler veriyoruz. Bu kapsamında Türk mutfağı, yöresel yemekler, yabancı mutfaklardan seçmeler yapıyoruz. Uygulamalı kısımda kursiyerlerimiz birebir öğretmen nezaretinde bu yemekleri yapıyorlar. Daha sonra da ferdi olarak yemek yapıyorlar. Şu anda eğitimimizin uygulama kısmındayız." diye konuştu.



Kursiyerlerin eğitimlerini devam ettirmeleri halinde kalfa ve usta olabileceklerini de aktaran Serbest, usta aşçı olan birinin kendi iş yerini açabileceğini de sözlerine ekledi.



"Kurs sayesinde meslek sahibi olacağım"



Kursiyerlerden Semiha Asma, meslek edinmek için kursa katıldığını belirterek, burada edindiği tecrübe ve sertifika sayesinde, çalışıp aile bütçesine katkı sağlamayı planladığını söyledi.



Kursa hem tecrübe hem de sertifika sahibi olmak için katıldığını anlatan Aylin Horosanlı da "Ailemle öğrenci yurdu işletiyoruz. Yeni yurt yönetmeliğine göre mutfakta çalışan herkesin belge sahibi olması gerekiyor. Biz de bu anlamda sertifikalı personel bulamadığımız için kendim kursa gelerek hem sertifika alayım hem de yemek yapma becerimi geliştireyim istedim. Bu anlamda kursun bana çok şey kattığını düşünüyorum. Bu kurstan sonra çıraklık eğitimdeki kurslara katılarak aşçı olmayı planlıyorum." yorumunu yaptı.



Kursiyerlerden Serpil Yılmaz da Kütahya'ya Doğu Anadolu'dan geldiğini ifade ederek, kentin yöresel yemeklerini öğrenmek ve mutfak menüsüne farklı tatlar eklemek amacıyla burada bulunduğunu söyledi.