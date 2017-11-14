Sertifikalı Anne-Baba Olmak İçin Dersler Başladı

Sürekliliği olan ve istenilen zamanda kayıt yaptırılabilen, ilçenin 3 farklı noktasında gerçekleşecek eğitimlerin ilk oturumunda "Okul Hayatı ve Dersler Karşında Doğru Ebeveynlik" konusu anlatıldı.



Beylikdüzü'ndeki anne-babalar, anne-baba adayları, anneanneler, babaanneler, dedeler başta olmak üzere talep eden tüm vatandaşların katılabileceği, bilinçli hareket ederek bir nesil yetiştirmek isteyenler için uzmanlarla birlikte hazırlanan Sertifikalı Ana-Baba Okulu bu yıl da başladı.



Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan eğitimlerde katılımcılara aile içi etkili iletişim ve çatışma yönetimi, okul hayatı ve dersler karşında doğru ebeveynlik, çocuklarda mahremiyet bilincinin oluşturulması, dijital çağda ebeveyn olmak, çocuklarda kendi güven ve özsaygı kazandırma, stres ve öfke yönetimi, kardeşler ve akranlar arası sağlıklı iletişim, disiplin, ödül ve ceza, bağımlılık ile başa çıkma, ölüm, boşanma ve çocuk konuları detaylı bir şekilde aktarılıyor.



Belirlenen günlerde Marmara Mahallesi'nde Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Gürpınar Mahallesi'nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Büyükşehir Mahallesi'nde Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonu'nda gerçekleşmek üzere planlanan eğitimlerin ilk ayağı yapıldı. Sürekliliği olan bir program şeklinde ilerleyen Sertifikalı Ana- Baba Okulu için talep eden vatandaşlar 444-09-39 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilirler.