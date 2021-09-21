Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor - Haberler
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Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor

Kırşehir'de başlatılan ve sertifikalı Ahi esnafı yetiştirilmesi amaçlanan proje, Anadolu'nun farklı illerinde de uygulanmaya başlandı.

Kırşehir'de başlatılan ve sertifikalı Ahi esnafı yetiştirilmesi amaçlanan proje, Anadolu'nun farklı illerinde de uygulanmaya başlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen "Sertifikası Olmayan Esnaf Kalmasın Projesi" kapsamında ilk eğitim programı Ardahan'da gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesinin davetiyle kente giden KAEÜ öğretim üyeleri, burada esnaf ve öğrencilerin katıldığı iki günlük eğitim verdi.

Proje çerçevesinde eğitimlerin Çankırı, Kahramanmaraş, Kayseri ve Van'da sürdürülmesi planlanıyor.

KEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, AA muhabirine, Kırşehir'de esnafa yönelik başlattıkları eğitimlerin tamamlandığını, üniversite tarafından hazırlanan belgelerin esnafa Ahilik Haftası kutlamalarında verildiğini söyledi.

Eğitimin Anadolu'ya yaygınlaştırılmasını istediklerini vurgulayan Öztürk, amaçlarının bu engin ve evrensel öğretinin yeniden en iyi şekilde yaşanması ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu dile getirdi.

İkinci eğitim programının Ardahan'da düzenlendiğini ve iki günlük eğitime katılanların belgelerinin verildiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Kırşehir dışında ilk olarak Ardahan Üniversitesi ile başladık. Çankırı var sırada. Kahramanmaraş, Kayseri, Van gibi Türkiye genelinde davet edilen yerlere gideceğiz. Ardahan'daki eğitimde Prof. Dr. Ahmet Gökbel Ahi Evran Veli'yi tanıttı, Ahiliğin teşkilatlanması ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Fazıl Yozgat, Ahiliğin iktisadi yönünü anlattı. Ben de meslek ahlakı ve Ahilik konusu üzerinde durdum."

Ardahan'daki eğitim programının valilik, milli eğitim müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde düzenlendiğini aktaran Öztürk, "Meslek liselerinden yaklaşık 250 öğrenci vardı, hocaları başında. Esnaf vardı. Kırşehir'deki gibi Ardahan Üniversitesinin davetiyle 2 gün verilen derslerin ardından katılımcı meslek lisesi öğrencileri ve esnafa Ahilik sertifikası verildi." diye konuştu.

Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor

Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor

Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor

Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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