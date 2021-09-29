Sertifikalarını Rektör Kutluhan Takdim Etti

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında; Pakistan, Ukrayna, Irak, Sudan, Somali, Filistin, Bangladeş, Etiyopya, Sierra Leone, Afganistan, Yemen ve Irak olmak üzere on iki farklı ülkeden PAÜ'ye lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmek için gelen 33 uluslararası öğrenci Türkçe Hazırlık Eğitimi kurslarına katıldı. Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM) tarafından verilen Türkçe eğitimi sonunda Türkçe Hazırlık Eğitimi kapsamında düzenlenen kursların tamamına katılan ve başarıyla tamamlayan 19 öğrenci, PAÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergeye göre: "Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. " anlamına gelen "C1" düzeyi sertifikalarını almaya hak kazandı. Bu kurslarda, "Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma ve Dil Bilgisi" öğrenim alanlarına yönelik 960 saatlik Türkçe eğitiminin yanında 60 saat Konuşma Kulübü ve 140 saat de akademik Türkçe derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek, PADAM Müdürü Prof. Dr. Vesile Alkan, PADAM'da görev yapan öğretim elemanları ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Alkan: "Bu yıl yoğun bir talep görüyoruz"

Törende konuşma yapan PADAM Müdürü Prof. Dr. Vesile Alkan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda PAÜ'ye gelen ve Türkçe eğitimi için PADAM'ın dil kurslarına katılan öğrenciler ile ilgili istatistiki verileri paylaşırken, halen daha farklı burs programları ve kendi imkanları ile gelen uluslararası öğrencilerin kayıt ve karşılama sürecinin devam ettiğini belirtti. Bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak öğrenciler tarafından tercih edilebilirlik noktasında artış yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Alkan, 100-150 arasında uluslararası öğrencinin öğrenim görmek için PAÜ'yü tercih edebileceğini ve Türkçe dil öğrenimlerini PADAM'da tamamlayacaklarını söyledi. Dil öğretiminde yoğun emek harcayan öğretim elemanlarına da teşekkür eden Prof. Dr. Vesile Alkan, sözlerinin sonunda kursları başarı ile tamamlayan öğrencileri tebrik etti; Öğrencilerden, Türkçe'yi hayatlarının geri kalanında çok yoğun bir şekilde kullanmalarını istedi.

Rektör Kutluhan: "Bir dil bilmek; bir millet ve bir toplumu bilmektir"

Törende konuşma yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, dil öğreniminin önemine dikkat çektiği konuşmasında Türkçe'nin Çin Seddi'nden Viyana'ya kadar geniş bir coğrafyada konuşulduğuna ve anlaşıldığına dikkat çekerken, Türkçe'nin gelecek dünyanın dili olacağının altını çizdi. Türk Cumhuriyetleri arasında, dil birliğinin yıllar içerisinde bozulduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Türkçe'nin Arapça ve Farsça ile de benzerlikler içerdiğini belirtti. Başarılı olan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrencilere hayatlarının geri kalanında ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın konuşmasının ardından Türkçe Hazırlık Eğitimi kapsamında düzenlenen kursların tamamına katılan ve başarıyla tamamlayan 19 öğrenciye, C1 Düzeyi Türkçe Yeterlilik Sertifikaları Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Üniversite Üst Yönetimi tarafından takdim edildi.

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