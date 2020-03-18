Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Mersin-Karaman arasındaki geçitte, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Bölgede trafik ekipleri araçlarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor. Ulaşımın aksadığı yolda ekipler, buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA