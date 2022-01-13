SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR - Haberler
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SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçişlerden olan Mersin'in Mut İlçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutmak için yoğun çaba harcadığı geçişlerin kontrollü verildiği yolda TIR ve büyük tonajlı kamyonların Mut'tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Sertavul yaylasında bekletiliyor.

SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

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