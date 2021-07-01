Sertaç Şanlı Barcelona'da
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Sertaç Şanlı Barcelona'da

Sertaç Şanlı Barcelona'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanyol ekibi Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanyol ekibi Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes ile bu sezon THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milli oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon oynadığı 34 resmi müsabakada 7.8 sayı, 2.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'ten önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013-2014), Muratbey Uşak (2014-2015), Trabzonspor (2015-2016) ve Beşiktaş'ta (2016-2018) forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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