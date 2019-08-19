Sertaç Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan baba evine geri döndü

19.08.2019 17:00

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan çifti geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliğini bitirdi. Ayrılığın ardından Chloe, Emirgan'da oturdukları evlerinden 10 bavulla ayrıldı. Memleketi İrlanda'ya döndü.

İddialara göre o sıra Ortaç'da evde ve uyuyordu. Popçu, eski eşini yolcu etmedi. Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" Dedi.

İrlandalı güzel evden ağlayarak ayrıldı. Uçağa binmeden önce aradığı bir arkadaşına şu sözleri söyledi;

"Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağ olsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."

Doğup büyüdüğü topraklara dönen Chloe Loughan kardeşleriyle sosyal medya da fotoğraf paylaştı. Onlarla hasret giderdi.