Sertaç Çam: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sertaç Çam: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Sertaç Çam: 'Süper Lig'e çıkmak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübünün tecrübeli oyuncusu Sertaç Çam, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi.

Manisa Futbol Kulübünün tecrübeli oyuncusu Sertaç Çam, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Sertaç, "Sezona iyi başlayıp hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'in 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Takımın tecrübeli oyuncusu Sertaç Çam, kamp dönemini değerlendirdi. İlk olarak geçtiğimiz sezon yaşanan namağlup şampiyonluğa değinen Sertaç, "2019-2020 sezonunun devre arasında Manisa Futbol Kulübüne şampiyon olmak için gelmiştim. Sonrasında pandemi, ertelenen lig ve play-offlar sezon istediğimiz gibi geçmedi. Ardından hemen hemen aynı kadro ve 4-5 takviyeyle geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olduk. Bunun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TFF 1. Lig'de güzel işlere imza atmak istiyoruz"

Afyonkarahisar'da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Geçen seneden beri bir sistem içerisinde oynuyoruz. Geçen sezon bunun meyvelerini aldık. İnşallah bu sezon da TFF 1. Lig'de güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sezona iyi başlayıp Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

"Herkesin o güzel şampiyonlukta emeği var"

Geçtiğimiz sezon 13 gol ve 23 asistle 36 gole katkı sağlayan Sertaç, "Bireysel performans olarak bugüne kadar yaptıklarımı konuşmadım, konuşmayı da sevmiyorum. Futbol bir takım oyunu. 11 kişi sahaya çıkıyor ve 11 kişi ve oyuna sonradan giren arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Skor ve asist olarak ben öne çıkmış olabilirim ama bu başarıda herkesin emeği var. Bu anlamda takımdan ayrılan, şuan aramızda olan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin o güzel şampiyonlukta emeği vardı. Benim başarımda da herkesin hakkı var. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefim Süper Lig'de oynamak"

Yeni sezon öncesi öngörülerini ve hedeflerini anlatan başarılı oyuncu, "Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak futbol oynuyorum. Her zaman bir hedefim vardı. TFF 1. Lig'de oynayarak o hedefimi gerçekleştirdim. Şu anki hedefim de Süper Lig'de oynamak. Bunu Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarmak da benim için ayrıca güzel olacaktır. Süper Lig heyecanını yaşamak istiyorum. Bunu da gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

"Taraftarımızla yeniden buluşacağımız için mutluyuz"

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Sertaç Çam, "Pandemi nedeniyle statlar uzun zamandır sessiz. Taraftarlar futbol için çok önemli. Bu sezon yüzde 50 de olsa tribünler açılacak. Umarım pandemi süreci bir an evvel sona ve erer tüm tribünler dolu olur. Biz de taraftarımızla yeniden buluşacağımız için mutluyuz. Taraftarımız bize desteğini esirgemesin. Takımımızın başarısı için hep birlikte çalışacağız. İnşallah geçen sezon yaşadığımız şampiyonluğu bu sezon taraftarımızla birlikte yaşarız" diye konuştu. - MANİSA

Sertaç Çam: 'Süper Lig'e çıkmak istiyoruz'
Sertaç Çam: 'Süper Lig'e çıkmak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Sevda Erginci Burcu Biricik Çağatay Akman
Spor Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sertaç Çam: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:56:51. #1.14#

title