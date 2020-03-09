Sertab Erener ve Kenan Doğulu ortak performans sergileyecek Pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu Red Bull SoundClash'te aynı anda performans gösterecek.

Pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu Red Bull SoundClash'te aynı anda performans gösterecek.



Dört ayrı etapta düzenlenen ve sanatçıların farklı bölümlerde karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash'te Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı anda performans gösterecek.



İlk bölümde bilinen şarkıları kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştiren sanatçılar, ikinci bölümde farklı türdeki şarkıları seslendiriyor. Üçüncü bölümde kendi şarkılarından üç tanesini seçip seslendiriyor. Her sanatçı kendi şarkısını daha önce denenmemiş bir tarza göre uyarlıyor. Son etapta ise müzikseverleri sürpriz performanslar bekliyor.



Kenan Doğulu ile Sertab Erener'in katılımıyla Red Bull SoundClash, 17 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.



Bu zamana kadar birçok önemli ismi ağırlayarak müzik sahnesinin sınırlarını aşmasında rol oynayan Red Bull SoundClash sahnesinin en iyi performanslarını gerçekleştiren sanatçılardan en çok öne çıkanlar;



Snoop Dogg & Ghostland Observatory



2011 yılında ABD'nin Texas Eyaleti'nde kocaman bir kalabalığa karşı muhteşem bir gösteriye sahne olan Red Bull SoundClash'in konukları arasında ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg ile Ghostland Observatory yer aldı. Bu zamana kadar dünya çapında albüm satışları 35 milyona ulaşan Snoop Dogg ile Ghostland Observatory, ilk 3 etabı tamamladıktan sonra David Bowie'nin klasikleşen parçası "Fame" ile kapanışı gerçekleştirdi. İki büyük performans karşısında 6 bin seyirci sanatçıları alkışlara boğdu.



Erykah Badu & Shiny Toy Guns



Albümlerinde soul müziğin yanı sıra funk, jazz, r&b, hip-hop ve belki de bu zamana kadar gelmiş geçmiş en güçlü kadın sesler arasında dikkat çeken Erykah Badu, 2009 yılında the Cannabinoids'i de yanına alarak Shiny Toy Guns ile karşılaştı. ABD'nin Dallas kentindeki Zafer Parkı'nda açık havada gerçekleşen karşılaşma, akıllara kazındı.



Triggerfinger & de Jeugd van Tegenwoordig



Ünü Belçika sınırlarını çoktan aşarak "I FLoow Rivers" şarkısı ile ülkemize kadar ulaşan Triggerfinger, 2012 yılında Belçika'nın Antwerp kentinde gerçekleşen Red Bull SoundClash'te Hollandalı müzik grubu de Jeugd van Tegenwoordig ile karşı karşıya gelerek coşkulu bir kalabalıkla buluştu.



The Ting Tings & CeeLo Green



'Thats Not My Name' isimli şarkılarıyla dünya çapında tanınan İngiliz pop müzik ikilisi The Ting Tings, ABD'li rap yıldızı CeeLo Green ile 2011 yılında Las Vegas'ta şahane bir performansa imza attı. İkilinin gösterisi onbinlerce kişi tarafından ayakta alkışlanarak sonuçlandı.



Manga & Athena



Türkiye'de ilk olarak 2012 yılında gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen Red Bull SoundClash, ülkemizde temsilcisi olduğu müzik türünde başı çeken iki grubun Manga ve Athena'nın senelerdir hafızalardaki yerini koruyan performanslarına sahne oldu. İki grubun sürpriz konukları ile yakaladığı alkışlar çok uzaklardan duyulur olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA