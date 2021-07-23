Sertab Erener: Maskelerinizi ne olur çıkarmayın
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Sertab Erener: Maskelerinizi ne olur çıkarmayın

Sertab Erener: Maskelerinizi ne olur çıkarmayın
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dinleyicilerin ilgi gösterdiği konserde konuşan Erener, "Bu yıl benim beşinci konserim ve birkaç gün önce yaşadığım heyecanı tarif etmem imkansız. İnsan 30 yıldır şarkı söylüyor olsa bile onun üzerine çalışmayınca kimliğini unutuyor ama bugün kendimizdeyiz.

Dinleyicilerin ilgi gösterdiği konserde konuşan Erener, "Bu yıl benim beşinci konserim ve birkaç gün önce yaşadığım heyecanı tarif etmem imkansız. İnsan 30 yıldır şarkı söylüyor olsa bile onun üzerine çalışmayınca kimliğini unutuyor ama bugün kendimizdeyiz. Ben kendimi en son elimde bez, evi siliyor olarak bırakmıştım. O yüzden şükürler olsun ki sizlerle birlikteyiz. Konser boyunca kendinizi koruyun, maskelerinizi ne olur çıkarmayın. Sizi çok özledim." diye konuştu.

Erener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazırladığı, eski şarkılarının yeni düzenlemelerini de içeren yeni albümü "Her Dem Yeşil"den parçaların da yer aldığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

BU AKŞAM ŞAŞIRSINLAR

Konserin finalinde dinleyicilere seslenen Erener, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Salgın henüz bitmedi. Çöp toplayanların bir derdi var. Ne olur elinizdeki çöpü, maskelerinizi, şişenizi küçük bir torbaya alıp buradan tertemiz ayrılırsanız çok mutlu olurum. Bu akşam bir şaşırsınlar." d

edi.

Sahnede iki saat performans sergileyen Erener, konser sonunda hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: Hürriyet

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