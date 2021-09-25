Sertab Erener hastanelik oldu!

İSTANBUL (Hürriyet) - Sertab Erener'in son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak Antalya'daki konserini iptal eden şarkıcı, sonrasında da İstanbul'daki sahnesini erteledi. Erener'in sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamadığı belirtildi.

"HASTANEDE EMİN ELLERDEYİM"

Basına yansıyan haberler in ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Sertab Erener, "Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" dedi.

KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Sertab Erener'in bugün planlanan İstanbul konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"25 Eylül Cumartesi günü gerçeklemesi planlanan Sertab Erener konseri, sanatçının sağlık sorunları sebebi ile iptal edilmiştir. Anlayışınızdan ötürü teşekkür ederiz."

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