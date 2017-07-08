Sertab Erener Bodrum'da Konser Verdi

Sanatçı Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.



"Sertab'ın Oda Müziği" projesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan sanatçı, eski ve yeni şarkılarıyla hayranlarına güzel bir gece yaşattı.



Sahnede zaman zaman hayranlarına hitap eden Erener, Bodrum'da konser vermekten çok mutlu olduğunu söyledi.



Oda konserinde seslendirdiği tüm şarkıların müzisyen Çağrı Sertel tarafından düzenlendiğini ifade eden Erener, şunları kaydetti:



"Bence bu şarkılar sizin artık ruhunuza işlemiş şarkılar. Bu şarkıları yıllar sonra yorumlamak biraz risklidir. İnsanlar çok sevdikleri şeylerin değişmesini istemezler ama bu halleriyle biz çok konser yaptık ve bu halleriyle çok sevdiler. Siz de çok seveceksiniz diye düşünüyorum."



Konseri, aralarında sanat, spor ve iş dünyasından ünlü kişilerin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi.