"Sertab Erener bir yıl sonra yeniden Harbiye'de"
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"Sertab Erener bir yıl sonra yeniden Harbiye'de"

Harbiye Açıkhava konserlerinin 12 günlük serisi bu yıl Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener ile start aldı.

19.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:47

Sertab Erener, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erener, bir yıl aradan sonra İstanbullu müzikseverlerle muhteşem bir kavuşmaya imza attı.

"HER ŞEYE RAĞMEN GERÇEK MÜZİK DİNLEYİCİSİ BURADA"

Sahneye beyazlar içerisinde çıkan Sertab Erener; "Yeni albümüm "Ben Yaşarım" çıkalı 3 ay oldu. Bu albümü çıkarmak için çok savaş verdim. Bugün burada, sadece yeni albümüm değil, yeni ve eski şarkılarımı sizinle seslendireceğim. Çünkü ben de başka bir şarkıcının yeni albümünü arka arkaya dinleyince birazcık sıkılıyorum. Bestesi eşim Emre Kula'ta ait, 'Olsun, Belki de dönerim, Ben yaşarım ve Anca gidersin' şarkıları, benim son dönemde çok severek söylediğim şarkılar. Umarım sizler de seversiniz. Her şeye rağmen gerçek müzik dinleyicisi bu gece burada, sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

"BAZI ŞARKILARI SÖYLERKEN İÇİM AKIYOR"

Performansına "Aç Sesini" şarkısı ile başlayan başarılı sanatçı, "Bir şarkıcı olarak söylüyorum ki, bazı şarkılar var, söylerken içim akıyor, içim çoğalıyor. Aşkı bir kez daha farklı tarafından göstermek ve bir kere daha kalbinizi etkileyecek şarkılar sözler yazmak kolay değil" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"CAN BONOMO ve EŞİ EMRE KULA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR"

Yaklaşık 2 saat süren konserin son bölümünde bestesi eşi Emre Kula'a, sözleri ise Can Bonomo'ya ait olan "Anca gidersin" şarkısını da seslendiren Sertab Erener; "Bence Can Bonomo yazıp kendine sakladığı şarkılardan bile daha güzel eserleri bana verdi. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamandabu harika sözlere bestesiyle hayat veren sevgili Eşim Ere Kula'ya da ayrıca teşekkür ederim." diyerek vefalı ve alçakgönüllü tutumu ile büyük alkış aldı.

Konser sonunda seyircilerin tezahüratları ve alkışları eşliğinde sahneye geri dönen Sertab Erener,"Aç sesini" şarkısı ile bis yaptı. Öte yandan Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener, yoğun istek üzerine 4 Eylül'de yeniden Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.

KerkiSolfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserler, Covid19 tedbirleri kapsamında devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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