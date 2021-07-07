Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Temiz Bodrum Kampanyası"nın basın toplantısına katılan Erener, etkinlikte konuşma da yaptı.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Temiz Bodrum Kampanyası"nın basın toplantısına katılan Erener, etkinlikte konuşma da yaptı.

"Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki, bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" diyen şarkıcı, çocuk sahibi olmakla ilgili yaptığı konuşmayla ise katılımcıları şaşırttı: "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir."

Ünlü şarkıcının bu sözlerine sosyal medyada yorum yağdı.

2015 YILINDA EVLENDİ

Uzun yıllar aşk yaşadığı Demir Demirkan'la 2014 yılında yollarını ayıran Sertab Erener, kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine girdi.

Kaynak: Hürriyet