Sert rüzgarda zorlu mücadele veriyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Techno 293Plus Dünya Şampiyonası'nda sporcuların sert rüzgara karşı verdiği zorlu mücadele nefes kesiyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Techno 293Plus Dünya Şampiyonası'nda sporcuların sert rüzgara karşı verdiği zorlu mücadele nefes kesiyor.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından 9-14 Ağustos tarihleri arasında Bitez Mahallesi'nde düzenlenen 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Yunanistan, İspanya, İtalya, Hollanda ve Rusya'dan sporcular katılıyor. Kadınlar kategorisinde 6 ülkeden 16 sporcu, erkekler kategorisinde de 7 ülkeden 24 sporcu yarışıyor. Önümüzdeki süreçte Optimist Dünya Şampiyonası ve Dragon Dünya Şampiyonası gibi organizasyonların yapılacağı Bodrum'da bu şampiyonanın önemli bir hazırlık olduğu değerlendiriliyor. Şampiyona 14 Ağustos Cuma günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

TYF Eğitim ve Operasyon Yöneticisi Volkan Timurşah bu yarışın ilçede yapılacak diğer büyük organizasyonlar için pilot bir yarış olduğuna dikkati çekerek, "Bu dünya şampiyonalarımızın ilk ayağı. Techno ile başladık. 2022 yılında dünyanın en büyük yarışlarından olan Optimist Dünya şampiyonası yine Bodrum'da yapılacak. Çeşme İzmir'de 420 ve 470 dünya ve Avrupa şampiyonları ile Bodrum'da Dragon Dünya Şampiyonası yapılacak. Bu yarışlar bizim sporcularımızın gelişimi açısından da çok önemli. Hem yabancı sporcularla antrenman yapıyorlar hem de yarış tecrübelerini geliştiriyorlar. Tabi ki ülkemizin ve sporumuzun tanıtımı için de çok büyük bir araç. Biz bütün bunlara ev sahipliği yapabilecek güçteyiz" dedi.

Organizasyona Hollanda'dan katılan Skyp Brull, "2 sene önce Techno'da yarışı kaybetmiştim. Ondan sonra çok iyi antrenman yapamadım. Bu yarışta neler yapabileceğim bilmiyorum. Türkiye çok güzel bir yer ama çok sıcak" diye konuştu.

Türk Milli Takımı adına yarışan Merve Vatan da hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "Yarışlar gayet güzel geçiyor. İlk gün biraz kötüydü ama gayet iyiyim şu an. İkinci sıradayım. Hedefim dünya şampiyonluğu. Türkiye'yi temsil ediyorum ve bundan gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı