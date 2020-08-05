Sert iniş yapan yamaç paraşütçüsü yaralandı
Adana'da yamaç paraşütü yaparken ters rüzgar nedeniyle yere sert inen paraşütçü hastaneye kaldırıldı.
05.08.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:41
Adana'da yamaç paraşütü yaparken ters rüzgar nedeniyle yere sert inen paraşütçü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında yamaç paraşütü yapan Mehmet Hançer, paraşütünün ters rüzgara kapılması nedeniyle tarlaya sert iniş yaptı.
Yaralanan paraşütçü, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hançer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA