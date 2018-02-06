Sert Havalarda Cilt Nemine Dikkat

Dermotoloji Uzmanı Doktor Neva Ayata, kış aylarında cildin sürekli olarak soğuğa maruz kaldığına ve 'nem mantosu'nun azaldığına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Havaların soğuk olduğu şu günlerde, cildimizi soğuktan ve kuruluktan korumak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Dermotoloji Uzmanı Dr. Neva Ayata, vücudu nemlendirmenin en iyi yolunun banyoda seçilen ürünlerin deriyi kurutmayan, içeriği cilt yapısına uygun şekilde kullanmakla başladığını ifade etti. Dr. Ayata, "Banyo sonrası nemi düşük bir bölgede yaşadığımız için mutlaka tenimize uygun bir deri losyonu kullanarak nemlendirmek gerekmektedir. Hava soğuduğunda soğukla ilgili pek çok deri hastalığı da ortaya çıkar. Özellikle elde ve ayakta soğuğa maruz kalmada belirgin morarma, beyazlama ve ardından kızarıklık yanma önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu tür şikayetler bazı sistemik hastalıkların ilk belirtileri olabilmektedir. Yine soğuk havada uzun süre kalmak özellikle elde ve ayak parmaklarında kızarıklık kabarıklık ağrı ve sıcağa girildiğinde kaşıntı oluşturan soğuk ısırması veya pernio denilen hastalığa yol açabilir. Tüm bunlardan korunmak için ortama uygun giysiler giymek başlıca korunma yoludur. Soğuk havalarda kat kat giyinerek giysiler arasında hava katmanı oluşturmak, altta pamuklu bunun üstüne yünlü kıyafetler seçmek doğru olandır. Kıyafet seçimi kadar doğru beslenmek de önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek, enerji veren sağlıklı gıdalar tüketmek gereklidir. Soğuk havalar bize bazı uygulamalar için fırsat vermektedir. Örneğin lazer ve peeling uygulamaları gibi, ciltteki kırışıklık, leke ve izler için bu tür uygulamalar havaların soğuması ile yapılmaya başlanır. Güneşin yoğun olduğu zamanlar da yapmak uygun değildir" dedi.

(İHA)