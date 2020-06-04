Serrac: "Libya'nın tekrardan imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.
04.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Libya Başbakanı Serrac: "Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz"
Libya Başbakanı Serrac: "(Gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e) Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz"
Libya Başbakanı Serrac: "(Libya'da) Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız"
Libya Başbakanı Serrac: "Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik"
Kaynak: AA