Serra Yılmaz ve Yiğit Bener Camus tartışacak Institut français Türkiye'nin online edebiyat konferansı serisi, SALON Edebiyat'ın ilk konuğu belli oldu! Salon Edebiyat konferans serisinin ilk 2 gününde Yiğit Bener, oyuncu ve çevirmen Serra Yılmaz'ı ağırlayacak. İkilinin ele alacağı konu ise "Camus salgın kıskacında".

Albert Camus'nün muhtemelen 1941'de yazmış olduğu Vebayla Boğuşan Hekimlere Tavsiyeler adlı kısa metninin yeniden keşfi, altı yıl sonra yayımlanan romanı Veba'yı bambaşka gözlerle okumamıza da olanak sağlıyor.

Bugüne kadar tamamen gözden kaçmış olan bu parlak metin ilk kez Nisan 1947'de Gallimard'ın Les Cahiers de La Pléiade dergisinde "Veba Arşivleri" başlığıyla yayımlanmış ve yakın zamanda yayınevinin sanal metinler dizisi « Tracts » ("Bildiriler") çerçevesinde yeniden okurlarla buluşturulmuştur; Türkiye'de de ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında Artı Gerçek gazetesinde yayınlanmıştır.

Pandemiyle boğuştuğumuz şu sıralarda, bu iki metnin etkileşimini ele alarak Camus'nün salgın kıskacındaki katkılarını, Vebayla Boğuşan Hekimlere Tavsiyeler'i Türkçeye kazandıran yazar Yiğit Bener ve oyuncu ve çevirmen Serra Yılmaz eşliğinde yeniden değerlendirmenin tam zamanıdır.

Zoom sitesi üzerinde gerçeklesecek olan SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz olacak, konferansı izlemek isteyenlerin Institut français Türkiye'nin http://www.ifturquie.orgadresli internet sitesinden etkinliğe kayıt olmaları gerekiyor.

Kaynak: Bültenler