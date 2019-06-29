Serra Arıtürk Karnaval radyolarına konuk oluyor!
Sosyal medyada yaptığı cover'lar sonrasında kendi imzasını taşıyan ilk single'ı 'Kendimi Bilmeden' ile müzik dünyasına giriş yapan Serra Arıtürk, Karnaval radyolarına konuk oluyor.
Bu hafta sonu Pusulaprogramında dinleyeceğiniz Serra, Ahmet Kamil Taşkın'ın konuğu olacak ve ilk şarkısına ve kendisine dair merak edilenleri cevaplayacak.
Karnaval ve Apple Music iş birliği ile hazırlanan Pusula, Ahmet Kamil Taşkın'ın sunumuyla, her hafta sonu Karnaval radyolarında!
Kaynak: Bültenler
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