Serra Arıtürk ile paylaştıkları video çok konuşulmuştu... Kadir Doğulu'dan açıklama
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Serra Arıtürk ile paylaştıkları video çok konuşulmuştu... Kadir Doğulu'dan açıklama

Serra Arıtürk ile paylaştıkları video çok konuşulmuştu... Kadir Doğulu'dan açıklama
Hürriyet - Haberler | Magazin

Törende, 'Aşkın Tarifi' yılın en iyi dizisi ödülünü aldı.

Törende, 'Aşkın Tarifi' yılın en iyi dizisi ödülünü aldı. Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt verdi:

"Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..."

 Sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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