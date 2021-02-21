Serpil Barlas'ın cenazesi yarın toprağa verilecek
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Serpil Barlas'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

21.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:54
Serpil Barlas'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Barlas'ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

Sanatçı Serpil Barlas, önceki akşam, Beşiktaş'taki evinde, ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçılar Sabahat Akkiraz, Cahit Berkay ve Nedim Saban, sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk sanat müziği sanatçısı Aysel İpar'ın kızıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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