Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat filmleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat filmleri!

07.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:13
Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat filmleri!

Türk oyuncu, yönetmen ve senarist olan Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat filmleri!

Hükümet Kadın ve Ay Lav Yu Tuu gibi filmler ile ödüller kazanan başarılı oyuncu, yönetmen Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat filmleri!

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974, Ankara doğumlu, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist. Anne ve babası Kürt olan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

SERMİYAN MİDYAT FİLMLERİ!

Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi

Ağır Romantik (2020)

Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan

Ay Lav Yu Tuu (2017) (İbrahim)

Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa

Analı Oğullu (2014) Cano Ağa

Sevdaluk (2014) Nadir

Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk ( Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hükümet Kadın (2013) Faruk (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) Berzan

Banyo (2005)

Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç

Pardon (2004) Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)

Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç

Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)

Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

İlgili Haberler

Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi! Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli?
Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi! Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli?
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli? Sevda Demirel dizi ve filmleri!
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli? Sevda Demirel dizi ve filmleri!
İrem Sak kimdir? İrem Sak nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İrem Sak dizileri ve filmleri nelerdir?
İrem Sak kimdir? İrem Sak nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İrem Sak dizileri ve filmleri nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Bülent Ersoy Demet Akalın Zeynep Mansur
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat filmleri! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 20:29:13. #1.15#
title