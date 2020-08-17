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Sermayecik köylüsünün yüzü "yediveren" çilekle gülüyor

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde, aroması ve lezzetiyle özellikle İstanbul piyasasında ilgi gören "yediveren" çileğin ikinci hasat dönemi başladı.

Sermayecik köylüsünün yüzü
17.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:02

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde, aroması ve lezzetiyle özellikle İstanbul piyasasında ilgi gören "yediveren" çileğin ikinci hasat dönemi başladı.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki 100 haneli köyün sakinlerinin en önemli geçim kaynağını, yaklaşık yarım asırdır yaptıkları çilek üretimi oluşturuyor.

Yılda birkaç kez ürün alabildikleri çileğin ilk hasadını haziranda tamamlayan çiftçiler, aralık ayına kadar sürecek ikinci hasat için arazilerinde yoğun şekilde çalışıyor.

Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi, AA muhabirine, köy halkının yarısının geçimini çilekten sağladığını söyledi.

Daha önce hasadı sadece haziranda başlayıp biten çeşitte ürün yetiştirdiklerini belirten Çiftçi, "Köyümüzde 17-18 yıl önce yediveren çeşitleri üretmeye başlamamızla çilekçilik farklı bir boyu kazandı. Mayısın 15'inde başlayıp aralık ayının sonuna kadar ürün alabiliyoruz." dedi.

Çiftçi, yılda birkaç kez ürün alabilmelerinin kendilerine avantaj sağladığını vurguladı.

Piyasada çileğin azaldığı dönemlerde ürünlerinin yüksek fiyatlardan alıcı bulduğunu anlatan Çiftçi, "Son olarak kullandığımız San Andreas türü Sermayecik köyünde dikildi. San Andreas çeşidiyle 7-8 yıldır üretimi sürdürüyoruz. Bu çeşitten çok memnunuz. Bizimle beraber Marmara Bölgesi'nde bu çeşit tanındı, benimsendi ve şu anda dikimi yapılıyor." diye konuştu.

Pazarlama konusunda sıkıntı yaşamıyorlar

Çileklerinin yoğun talep gördüğüne ve pazarlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarına dikkati çeken Çiftçi, taleplere yetişemediklerini dile getirdi.

Hasat ettikleri çilekleri köydeki Ürün Toplama Merkezine getirip alıcılara sattıklarını bildiren Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermayecik çileği genellikle İstanbul'daki Bayrampaşa ve Kadıköy hallerinde komisyonla satılıyor. Ürünümüz lüks marketlere, manavlara, otellere, pastanelere gider. Kalibresinin iyi olması, aromasının tatlılığıyla marka olmuş, her yerde aranan, bilinen bir çilek. İlk hasat döneminde kilogramını ortalama 10 liradan sattık. İkinci dönem başlarken piyasa beklediğimizin biraz altında. Bundan sonraki süreçte fiyatlar peyderpey artacaktır. Bundan sonra çileğin fiyatı 10 ila 15 lira arasında değişir. Türkiye'de çileğin olmadığı zaman fiyatlar daha da artıyor. Mesela geçen sene 20 liralardan çilek sattık. 6-7 yıl öncesinde 63 liraya da çilek satıldığını biliyorum. Geçen yıllarda 30, 40 liraları da gördük."

Çiftçi, son birkaç yıldır 450-500 ton civarında olan rekoltenin bu sene yüksek olmasını beklediklerine değindi.

En az 500 ton çilek beklediklerini aktaran Çiftçi, bunun 100 haneli bir köy için önemli kazanç olduğunu sözlerine ekledi.

Köyde 40 yıldır çilek üreten Şemsettin Özer de yediveren çeşitlerle bir ay olan hasadı 7 aya çıkardıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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