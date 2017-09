Sermaye Piyasasında Gündem Eylül 2017 Sayısı Yayımlandı

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin yeni sayısında, 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde "Geleceğimiz İçin Büyüme" temasıyla düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin konuşmacılarına dair bilgileri paylaştı: "Geleceğimiz İçin Büyüme temasıyla düzenlenecek kongremizle ilgili detayları geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Kongremizin ana konuşmacısı, dünyaca ünlü ekonomistlerden biri olan ve University of Chicago'da görev yapan Prof. James A. Robinson olarak belirlendi. Kendisinin katılımıyla beraber, kongremize katılımın çok daha yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Kongredeki bir diğer ana konuşmacımız da Chris Skinner olacak. Teknolojinin hızlı gelişimi her sektörü olduğu gibi sermaye piyasalarımızı da etkiliyor. Önümüzdeki dönemde sektörümüzde birçok yeniliğe hep beraber tanıklık edeceğiz. Dünyada "dijital bankacılık gurusu" olarak anılan Chris Skinner, gelecekte sermaye piyasalarını bekleyen yenilikleri ve bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaşacak. Konuşmacı ve panelistlerinin katılımıyla her geçen gün daha kapsamlı bir hale gelen, katılımı ücretsiz olan kongremize bütün üyelerimizi ve ilgili herkesi davet ediyoruz."

DÜNYACA ÜNLÜ KONUŞMACILAR VE UZMANLAR İSTANBUL'DA!

TSPB'nin bu sene ikincisini düzenleyeceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde gerçekleşecek. "Geleceğimiz İçin Büyüme" temasıyla düzenlenecek ve iki gün sürecek kongrede, 24 panel ve 21 farklı başlıkta sektöre yönelik eğitim programları yer alacak. Türkiye'nin 2023 vizyonundan hareketle oluşturulan program doğrultusunda, sermaye piyasasının gündemindeki en güncel konular kamu kurum ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar ve basın mensuplarının katılımıyla iki gün boyunca tartışılacak. 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek kongredeki tüm panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak. Kongreyle ve konuşmacılarla ilgili detaylı bilgilere www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

"KAMERA ELİNDE GELECEĞİN CEBİNDE" KISA FİLM YARIŞMASI'NDA GERİ SAYIM BAŞLADI!

TSPB tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması'na başvurular 29 Eylül 2017 tarihinde sona eriyor. "Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır!" sloganlı yarışmada, 12.000 TL'ye varan ödüller ve çeşitli hediyeler dağıtılacak. Toplumda finansal bilincin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen yarışma, yurt içi ile yurt dışından tüm katılımcılara açık. Yarışmaya cep telefonuyla çekilen videolarla da katılmak mümkün oluyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor.