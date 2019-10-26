Sermaye piyasası "yazılım maratonu" başladı

26.10.2019 10:24

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği başladı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Serathon-in'in açılışında konuşan TSPB Başkanı Alp Keler, Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'nun, sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık yaratmak ve yazılım sektörünün bu alana yönelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon olduğunu söyledi.

Keler, Türkiye sermaye piyasalarının büyütülmesi ve yatırımcı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla birlik olarak çok yönlü etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sermaye piyasası, birçok kesim tarafından çok teknik ve karmaşık olarak görülüyor, bu alanda yatırım yapabilmek için çok para ve bilgi gerektirdiği düşünülüyor. Biz de bu algıyı kırmaya ve sermaye piyasalarımızın ulaşılabilir olduğunu her platformda vurgulamaya çaba gösteriyoruz. Serathon-in etkinliğimizin de onlardan biri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serathon-in'de yarışacak takımlara mentorluk desteği sağladıklarını vurgulayan Keler, şunları kaydetti:

"Takımlar 48 saat boyunca hem teknik alandaki uzmanlardan hem de finans sektöründeki uzmanlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik mentor havuzundan faydalanma fırsatı yakalayacak. Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin geliştirilmesi amacıyla, ilerleyen dönemde Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi kurulmasını da planlamaktayız. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projelerinin kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabileceğine inanıyoruz."

"Farkındalık sağlayacak bir platform olacak"

Alp Keler, Serathon-in kapsamında, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumların katkılarıyla, yarışmacıların sermaye piyasasında yaşanan sorunların çözümünde yararlanabilecekleri Veri ve API seti envanterini oluşturduklarına dikkati çekti.

Sermaye piyasalarıyla tanışmayan yazılım profesyonellerini, fintek şirketlerini ve yatırımlarını sermaye piyasasına yönlendirme amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Keler, "Serathon-in projemizde, aralarında Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, aracı kurumlar, veri dağıtım şirketleri ile müşteri hizmetleri ve teknik destek yazılım şirketlerinin de olduğu çok sayıda paydaşımız hem sermaye piyasasının sorunlarının belirlenmesinde hem de veri ve API'lerin sunulmasında bizlere destek sağladı." diye konuştu.

Keler, "Yarışma kapsamında, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumların katkılarıyla, takımların sermaye piyasasında yaşanan sorunların çözümünde yararlanabilecekleri Veri ve API seti envanterini oluşturduk. Serathon-in ile şu anda sermaye piyasasındaki tüm veri ve API envanterini bir çatı altında toplayarak, ilgililerine sunma fırsatı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Dünyanın paylaşım ve açık veri dönemine girdiğine işaret eden Keler, Avrupa'da birçok ülkenin, ABD ve Japonya'nın açık veri odaklı önemli platformları hayata geçirdiğini, yeniliklere imza attıklarını hatırlattı.

Türkiye'de de kamu ve özel sektör verilerinin belli yetkiler dahilinde açarak, toplum ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Keler, "Böylelikle kişiye özel ürünler, hizmetler, çözümler geliştirilebilir. Serathon-in sonucunda çıkan yazılım projelerimiz ile belki düzenleyici otoritemize açık veri odaklı düzenleme yapması yönünde beklentimizi dile getirebileceğiz. İşte bu nedenle Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, bir yarışma gibi görünse de, arka tarafta birçok grupta ve alanda farkındalık sağlayacak bir platform olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Serathon-in hakkında

Etkinlikte verilen bilgilere göre, ağustos ayından itibaren başvuruların alındığı Serathon-in'e Türkiye'nin farklı bölgelerinden 54 takım, 148 kişi başvuruda bulundu.

Alanlarında uzman isimlerin yer aldığı Ön Eleme Jürisi, başvuruları inceleyerek finale kalan 25 takımı belirledi. Serathon-in'de finale kalan takımlar, 48 saat boyunca sermaye piyasalarını geliştirecek finansal teknolojileri tasarlayacak ve çalışan bir uygulama yaratmak için kıyasıya yarışacak.

Serathon-in kapsamında finale kalan takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor. Serathon-in ile katılımcılara, yapay zekadan algoritmik işlemlere, büyük veri yönetiminden finansal teknolojilere kadar, hayal gücünü sınırlandırmadan, istedikleri alanda, istedikleri teknolojiyi kullanarak proje geliştirmelerine imkan sunuluyor.

Yarışmada, özgünlük ve yenilikçilik, yapılabilirlik ile finansal ve sosyal etki koşulları değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Yarışma sonunda birinci takım 20 bin lira, ikinci takım 15 bin lira, üçüncü takım ise 10 bin lira değerinde yatırım fonu sahibi olacak. Ayrıca, dereceye giren takımlara 1-6 ay süreyle ortak çalışma alanı sağlanacak.

Kaynak: AA