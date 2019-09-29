"Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor"

29.09.2019 12:50

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasalarını geliştirmenin yolunun yatırımcı sayısını artırmaktan geçtiğini belirterek, "Sermaye piyasalarının gelişmesi ancak kurumsal ve bireysel yatırımcı sayısının büyümesiyle mümkündür." ifadesini kullandı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Yatırımcı Haftası, 1-6 Ekim'de 87 ülkede kutlanıyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğiyle 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da gong töreniyle başlayacak.

Kutlamalar; yatırımcılar, üniversite öğrencileri ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla hafta boyunca devam edecek. Yatırımcı eğitimi ve yatırımcının korunmasının ana tema olacağı konferans, panel ve atölye çalışmalarından oluşacak etkinliklerde, ayrıca bilinçli yatırımın önemine işaret edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, tüm yatırımcıların Dünya Yatırımcı Haftası'nı kutladı.

Keler, dünyada gelişmiş sermaye piyasalarına sahip ülkelerin güçlü ekonomiye sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönelmesi için sermaye piyasalarını geliştirmenin şart olduğunu vurguladı.

Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolunun ise yatırımcı sayısını artırmaktan geçtiğini belirten Keler, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarının gelişmesi ancak kurumsal ve bireysel yatırımcı sayısının büyümesiyle mümkündür. Aynı zamanda aktif yatırımcı sayısının artması, piyasaların derinleşmesi, fiyatların sağlıklı oluşması için de hayati öneme sahiptir. Bu noktadan baktığımızda, Türkiye'de yatırımcı sayısı düşüktür. Önümüzdeki dönemde yatırımcı sayısını artırmaya odaklanmamız lazım. Bunun için de öncelikle yatırımcı haklarını ön planda tutan, koruyan ve güvence altına alan güçlü bir yatırım ortamı oluşturmalıyız. Ayrıca, iletişim kanallarını da kullanarak çok yönlü eğitimlerle toplumu, tasarruf sahiplerini sermaye piyasası kurumları, araçları ve bu araçlara sağlıklı, doğru yatırım yapabilmeleri konusunda bilgilendirmenin yanında etkin sermaye piyasası kültürü oluşturmamız şart"

"Yola 'önce yatırımcı' diyerek çıktık"

Alp Keler, Türkiye'de bugün itibarıyla 10,5 milyon kişinin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) aracılığıyla, 3 milyon kişinin yatırım fonları ve 1,2 milyon kişinin de hisse senetleri ile yatırımlarını sermaye piyasasında değerlendirdiğini aktardı.

TÜİK verilerine göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'nin 18 yaş ve üstü nüfusunun 59 milyon olduğunu belirten Keler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nüfusu göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'deki nüfusun yaklaşık 6'da biri BES ve OKS, 20'de biri yatırım fonları, 49'da biri de hisse senedine yatırım yapıyor. Hanehalkı varlıkları üzerinden baktığımızda ise yüzde 2 hisse senedi, yüzde 7 emeklilik fonu, yüzde 4 yatırım fonu olmak üzere toplam hanehalkı finansal varlıklarının sadece yüzde 13'ü sermaye piyasası araçlarında değerlendiriliyor. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, Türkiye'de gerek yatırımcı sayısı gerekse hanehalkı varlıkları içerisinde sermaye piyasalarının aldığı payın çok düşük kaldığını görüyoruz."

Keler, TSPB olarak yola "önce yatırımcı" diyerek çıktıklarını, bu anlayışla gelecek dönemde daha güvenli, etkin, güçlü bir yatırım ortamı oluşturarak yatırımcı sayısını artırmak için çok yönlü iletişim ve eğitim çalışmaları ile eylem planları gerçekleştireceklerini aktardı.

Kaynak: AA