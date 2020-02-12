Sermaye piyasalarındaki büyümenin 2020'de de devam etmesi bekleniyor

12.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:42

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, 2019'da sermaye piyasalarında çok önemli büyümeler yaşandığını belirterek, Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020'de de güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Dr. Alp Keler, düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasalarının 2019 yılını değerlendirip 2020 beklentileri, gelecek dönem projeleri ve TSPB'nin önceliklerini anlattı.

Keler, 2019'da sermaye piyasalarında çok önemli büyümeler yaşandığını, Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020'de de güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Sermaye piyasalarının, uzun vadeli kaynak yapısıyla Türkiye ekonomisine sunduğu değeri artıracağı bir döneme girildiğini aktaran Keler, 2019'da sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcı sayısı ve işlem hacminin arttığını bildirdi.

Keler, "Geçen yıl yatırımcıların sermaye piyasasına olan ilgisi artarken, işlem hacimleri de artmaya devam etti. 2018 sonunda 336 bin olan pay piyasasında işlem yapan aktif yatırımcı sayısı, 2019 sonunda 489 bine, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yapan müşteri sayısı ise 17 binden 25 bine çıktı. Pay senetleri piyasa değerinin milli gelirdeki payı da yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseldi." dedi.

Geçen yıl yatırım fonlarının önemli ölçüde yatırım topladığını belirten Keler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl yatırım fonları portföy büyüklüklerinde önemli büyüme gördük. 2018'de 57 milyar TL olan yatırım fonları, yüzde 124 büyümeyle 2019 sonunda 127,4 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonlarındaki büyümede para piyasası fonlarının yanı sıra serbest fonlar ve alternatif yatırım fonlarındaki büyümenin etkili olduğunu gözlemliyoruz. Yine 2018 sonunda 173 milyar TL olan kurumsal yatırımcı portföyü ise yüzde 64 oranında büyüyerek 2019 sonunda 284 milyar TL'ye çıktı. Emeklilik yatırım fonlarında da devlet katkısı ve otomatik katılım sisteminin devreye girmesinin etkisiyle büyüme trendi devam etti. Emeklilik yatırım fonları, geçen yıl yüzde 37 büyüyerek 93 milyar TL'den 128 milyar TL'ye çıktı. Özel sektör borçlanma araçları stoku da yüzde 29 büyüyerek 143 milyar TL'den 185 milyar TL'ye yükseldi."

"Hisse senetlerinin payının artmasını bekliyoruz"

TSPB Başkanı Keler, kolektif yatırımların varlık dağılımında, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen tutarların yüzde 15'inin, yatırım fonlarında değerlendirilen tasarrufların ise yüzde 8'inin pay senetlerine yönlendirildiğini ifade ederek, Türkiye gibi büyüyen bir ekonomide bu payın artmasını beklediklerini kaydetti.



Keler, 2019'da halka arzların kısıtlı kalsa dahi şirketlere 6 milyar TL'lik öz kaynak sağlamasına aracı olduklarını, 2019 sonu itibarıyla tahvil ihraçlarıyla şirketlerin yatırımcılardan 185 milyar TL tutarında borçlanmasına katkıda bulunduklarını bildirdi.

Keler, "Sermaye piyasasının sunduğu uzun vadeli fon yapısı, göreli olarak düşük maliyetli kaynak yapısı, büyümenin olumlu etkisinden tüm yatırımcıların yararlanmasını sağlaması, şirketlerin kurumsallaşmasına ve kayıt içinde olmaya yol açması gibi özelliklerin ülkemizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"TBMM gündeminde olan değişikliklerle sektör derinleşecek"

Dr. Alp Keler, Türkiye sermaye piyasasında, gerek AB mevzuatına uyumlu yasal altyapı gerekse teknik altyapının güçlü olmasının avantajlarının dalgalanmaların arttığı geçmiş dönemde görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler sermaye piyasanın aktörleri olarak bu yasal çerçevenin güçlendirilerek sektörün ekonomimize katkısını artırmasını arzu ediyoruz. Nitekim TSPB olarak, kuruluşumuzdan bu yana mevzuat geliştirmelerinde üyelerimizle beraber ilgili kurumlar nezdinde öneri ve taleplerimizi paylaşıyoruz. Hükümetimizin de plan ve programlarında reel sektörün finansmanı, tasarrufların arttırılması, finansal teknoloji faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi birçok alanda sermaye piyasasını geliştirmeye öncelik verdiğini ve sermaye piyasasını ajandasının üst sıralarına aldığını görmek bizleri mutlu ediyor."

TSPB olarak son dönemde sivil toplum kuruluşları, sermaye piyasası kurumları ve halka açık şirketlerin temsilcilerini de dahil ederek sermaye piyasası mevzuatının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Keler, bu çalışmalar ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören yasa taslağının yakın zamanda TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Meclis'e sunulan yasa tasarısının sermaye piyasalarının gelişimi açısından çok önemli değişiklikler öngördüğünü ifade eden Keler, tasarının yasalaşmasıyla sektörün yeni olanaklarla derinleşmesinin önünün açılacağını söyledi.

"Geçen yıl gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy yatırımları arttı"

TSPB Başkanı Keler, küresel ekonomi ve finansal piyasalara yönelik değerlendirmelerde bulunurken, 2019'a Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve Brexit gibi politik belirsizliklerin damga vurduğunu belirtti.

Bu tür politik belirsizliklerin de etkisiyle yaşanan güven sorunu sonucu ticaret ve yatırım harcamalarının azaldığını aktaran Keler, küresel büyümenin kriz dönemindeki seviyelerine gerilediğini, bu nedenle gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının 2019'da genişlemeci para politikalarını sürdürdüklerini, yaşanan negatif faiz sorunu nedeniyle getiri arayışı içerisinde olan portföy yatırımlarının bir kısmının gelişmekte olan ülkelere yöneldiğini anlattı.

Keler, 2019'da gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy yatırımlarının yüzde 60 büyüdüğüne dikkati çekti.

"Küresel büyüme hız kazanıyor"

Dr. Alp Keler, 2020'de küresel anlamda bir süredir duraksayan yatırımların tekrar hayata geçmesinin beklendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları genişlemeci para politikalarını sürdürürken, belirsizliklerin azalması ile öncü göstergelerde iyileşme başladı. Küresel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve global sürpriz endeksinde önemli artışlar gözlüyoruz. Son günlerde özellikle Çin'deki salgın hastalık nedeniyle endişeler artsa da düşük faiz ortamı ve azalan ticaret belirsizlikleriyle 2020'de küresel büyümenin özellikle gelişmiş ülkelerden gelecek katkıyla hız kazanması bekleniyor."

Keler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının etkisiyle mevcut küresel finansal koşulların gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik risk iştahını desteklediğini, 2020 yılında da gelişmekte olan ülkelere fon akışının süreceğini kaydetti.

"Türkiye ekonomisi yeniden büyüme patikasına döndü"

TSPB Başkanı Keler, 2019'da ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve küresel gelişmelerin katkısıyla Türkiye'nin risk priminin düştüğünü belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk primindeki iyileşme kısa vadeli politika faizinin indirilmesine olanak sağlarken, uzun vadeli faizler de geriledi. Faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanma kredi büyümesi yoluyla büyümeye katkı sağladı." dedi.

Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme patikasına döndüğünü vurgulayan Keler, "Büyümedeki toparlanmada, finansal koşullardaki iyileşme, belirsizliklerin azalması, en?asyondaki istikrar, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Nitekim reel sektöre yönelik anketler, geleceğe yönelik beklentilerin olumlu olduğuna işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Keler, dijitalleşmenin sermaye piyasalarında iş yapış biçimlerini kökten değiştirdiğine işaret ederek, "Finans sektörünün mobil cüzdanlar, ödeme uygulamaları, robo danışmanlık, çevrim içi transfer platformları, algoritmik işlemler gibi birçok yenilik ile gittikçe dijitalleştiğini görüyoruz. Yapay zeka ve büyük veri ile makine öğrenimi ve blok zinciri teknolojileri finans sektöründe de farklı kullanım alanları buluyor veya geleneksel finans kesimine alternatif oluşturuyor." dedi.

Kaynak: AA