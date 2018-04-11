Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen ve sermaye piyasalarının prestijli ödülleri arasında yer alan 3'üncü TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde 2017 yılındaki aracılık işlemleri, kurumsal finansman işlemleri, saklama faaliyeti, portföy yönetim faaliyetleri, yatırım fonu faaliyetleri, yatırım ortaklıkları ve sermaye piyasası basını gibi toplam 44 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ödül törenine TSPB Başkanı İlhami Koç, Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ile yatırım ortaklıklarının üst düzey yöneticileri olmak üzere geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Ödül töreninde 8 farklı kategoride, toplam 44 farklı dalda ödüller sahiplerini buldu. Kategoriler kapsamında 2017 yılı içerisinde en başarılı faaliyetlere imza atan kurumlara ödülleri dağıtıldı. - İSTANBUL