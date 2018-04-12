Sermaye Piyasaları Actus'a Özel Ödül Getirdi

Actus Portföy Yönetimi, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi Özel Ödülü aldı. Fon ile Türk sermaye piyasalarında ilkler yaşandı.

Ayrıca, 29 yıl süresi ile en uzun vadeye sahip ve payları yabancı emeklilik fonlarına tahsis edilmiş ilk fon kuruluşu da gerçekleşti diye konuştu. Hocaoğlu, "Projemiz ile bu alanda başka fonların kurulması açısından Türkiye'ye yeni bir yatırım modeli sunduk. Ülkemizin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi olma hedefimize sermaye piyasamıza esin kaynağı oluşturacak yeni projelerin desteğiyle devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlediği TSPB 3. Sermaye Piyasası Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Global Yatırım Holding iştiraki Actus Portföy Yönetimi, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Actus Gaziantep PPP Fonu) ile En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi Özel Ödülü aldı. Kurulumu Mayıs 2017'de tamamlanan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Türk sermaye piyasalarında birçok ilk yaşandı.

Ödülü alan Actus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, şunları söyledi: "SPK mevzuatı çerçevesinde kurulan ve altyapı yatırımını finanse eden ilk girişim sermayesi yatırım fonu oldu. 29 yılla en uzun vadeli yatırım ve payları yabancı emeklilik fonlarına tahsis edilmiş ilk fon kurulumu gerçekleşti. Fon, toplam 600 milyon Euro tutarındaki bir yatırıma özkaynak finansmanı sağlayarak, proje finansmanının kapanmasına önemli bir katkı sağladı." Türkiye'de kurulmuş SPK mevzuatına tabi bir fonun ilk defa yurtdışında da tescil ettirildiğine dikkat çeken Hocaoğlu, " Güney Kore Sermaye Piyasası'na da tescil ettirilmiş olup, her iki ülkede de tescillidir" dedi.

YENİ BİR YATIRIM MODELİ SUNDUK

Hocaoğlu, "Projemiz ile bu alanda başka fonların kurulması açısından Türkiye'ye yeni bir yatırım modeli sunduk. Ülkemizin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi olma hedefimize esin kaynağı oluşturacak yeni yatırım modellerinin de desteğiyle devam edeceğiz" diye konuştu.