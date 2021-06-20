Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt kaç yaşında, aslen nerelidir?

Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Son dönemde birçok kişi tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde birçok kişi tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Serkut Bozkurt'un biyografisi...

SERKUT BOZKURT KİMDİR?

1972 yılında doğan Serkut Bozkurt, 1994 yılında Kanal 6 televizyonunda işe başladı. Haber ve entertainment kanallarda (CNN Türk, Haberturk, 24, Star TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, Kanalturk) editör, muhabir, müdür olarak görev yaptı.

1999 TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) üyesi olan Bozkurt, 2009 - Hürriyet gazetesinin internet sitesinde editörlük ve web televizyonunun birim müdürlüğünü üstlendi. 2013Posta'nın internet sitesinde yayın koordinatörülüğü yapan.

Serkut Bozkurt, 2016 yılında Demirören Grubu Dijital Yayın Koordinatörü olarak Milliyet ve Vatan grubunda da görev almıştır.

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