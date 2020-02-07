Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

07.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:41

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk'ın Volkan'ı Serkay Tütüncü, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nesli Alagil ile önceki akşam Nişantaşı'nda alışveriş turunda ilk kez birlikte objektiflere takıldı.& ;



