Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
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Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kanal D'nin başarılı dizisi Afili Aşk'ın Volkan'ı Serkay Tütüncü'nün yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez objektiflere takıldı.

07.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:41
Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

'nin reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk'ın Volkan'ı Serkay Tütüncü, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nesli Alagil ile önceki akşam 'nda alışveriş turunda ilk kez birlikte objektiflere takıldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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