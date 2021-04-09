Serkay Tütüncü'nün fotoğrafı olay oldu
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Serkay Tütüncü'nün fotoğrafı olay oldu

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Serkay Tütüncü'nün fotoğrafı olay oldu

'Masumiyet' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Serkay Tütüncü, paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın konusu oldu. Oyuncunun, kaslı vücudu kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

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'Masumiyet' dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü'nün Instagram'dan paylaştığı fotoğraf olay oldu. Cem Talu'nun objektifine poz veren oyuncu, kaslı vücuduyla dikkat çekti. Kısa sürede 200 bine yakın beğeni alan Tütüncü'ye 3 bin 500'den fazla yorum geldi. Oyuncuya hayranlarından ateş emojisinin yanı sıra, "Kaslar fena" yorumu yağdı.

Kaynak: Snob Magazin

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