Serkay Tütüncü'nün fotoğrafı olay oldu

'Masumiyet' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Serkay Tütüncü, paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın konusu oldu. Oyuncunun, kaslı vücudu kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...
'Masumiyet' dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü'nün Instagram'dan paylaştığı fotoğraf olay oldu. Cem Talu'nun objektifine poz veren oyuncu, kaslı vücuduyla dikkat çekti. Kısa sürede 200 bine yakın beğeni alan Tütüncü'ye 3 bin 500'den fazla yorum geldi. Oyuncuya hayranlarından ateş emojisinin yanı sıra, "Kaslar fena" yorumu yağdı.
Kaynak: Snob Magazin