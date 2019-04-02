Serkan Yazıcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muğla Marmaris belediye başkan adayı olan Serkan Yazıcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Marmaris ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Serkan Yazıcı isimli AK Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde AK Parti Muğla Marmaris adayı Serkan Yazıcı kimdir? AK Parti Muğla Marmaris adayı Serkan Yazıcı yüzde kaç oy aldı?

Serkan Yazıcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muğla Marmaris belediye başkan adayı olarak gösterilen Serkan Yazıcı Marmaris ilçesinde % 34,78 oranında oy almıştır. Marmaris ilçesinde % 34,78 oranında oy olan Serkan Yazıcı adlı AK Parti adayı toplamda 19.044 adet oy sayısına ulaştı.

Serkan Yazıcı Kimdir?

1970 yılında Bursa'da dünyaya gelen Serkan Yazıcı, liseden sonra eğitim hayatına Turizm Otelcilik Yüksek Okulu'nda devam etmiştir. 1983 yılından beri Marmaris'te yaşayan Yazıcı, iş hayatına 1994 yılında Yazıcı Grup'ta başlamış, halen Marmaris'te bulunan Grand Yazıcı Club Turban ve Grand Yazıcı Club Marmaris Palace otelleri ile ticari hayatına devam etmektedir.

İş insanı olmasının yanı sıra çok başarılı bir ralli kariyerine sahip olan Yazıcı, 4 kere Türkiye Ralli Şampiyonu olmuş, Uluslararası Otomobil Fedarasyonu FIA Takımlar Kupasında FIA Teams Cup Uçüncülüğünün yanı sıra 8 kere de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmiştir.2013 yılında Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Yazııcı, bu görevinde Moldova Hükümeti'nden onur nişanı almıştır.Aşçılık diploması olan Serkan Yazıı, müzik ile uğraşmakta ve mix besteler yapmaktadır.2015 Yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığına seçilmiştir. Ayrıca 2017 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu - FIA'nın en yüksek karar mercii olan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak seçilerek, 4 yıl boyunca Türkiye'yi bu mertebede temsil etme şerefine erişmiştir. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Karting Avrupa Baskanı olan Yazıcı, Federasyon Başkanlığı sırasında dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan WRC - Dünya Ralli Şampiyonası'nı 10 yıl aradan sonra Marmaris'e getirmiştir.Dünya çapında sporcu yetiştirmeyi başarmış ve ilk defa düzenlenen FIA GT Nations Cup'da Türkiye'ye birincilik kazandırmıştır. En iyi motor sporları sporcusu ödülüne sahip olan Serkan Yazıcı iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babası.

Muğla Marmaris ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.