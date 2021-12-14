Gündeme ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Serkan Özcan merak edilen isimler arasında bulunuyor. Ekonomi ile ilgili yorumları dikkat çeken Serkan Özcan zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Peki Serkan Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli?detaylar haberimizde.

SERKAN ÖZCAN KİMDİR?

İktisatçı ve bankacı Serkan Özcan, 1977 yılında Konya'da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iktisat Bölümü mezunu olan Özcan, merkez bankasında uzman ve BDDK'da başkanlık danışmanlığı yapmıştır.

Serkan Özcan, ulusal ve uluslararası yatırımcılara stratejik ve ekonomik konularda danışmanlık hizmetleri sunarak Türkiye'ye yönelik fırsatlar konusunda yol göstermek amacıyla 2015 yılı sonunda Turkey Macro View (TMV) Consulting'i kurmuş ve halen bu kurumun Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Serkan Özcan, daha öncesinde 2012-2015 döneminde Odea Bank A.Ş.'de Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2012 yılları arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'da Başekonomist olarak görev yapmıştır. Ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'da çalıştığı dönemde, Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yerine getirmiştir.

2006-2009 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkan Danışmanı olarak görev alan Serkan Özcan, ulusal ve uluslararası finansal gelişmelerin izlenmesi ve Türk finansal sistemine etkileri hususunda çalışmalar yapmıştır. 1999-2006 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Bankacılık ve Finans Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Uzmanı olarak çalışmıştır. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Illinois at Urbana-Champaign'de Finans alanında yüksek lisansını yapan Özcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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