Serkan Özbalta: "Tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşıyorum"
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Serkan Özbalta: "Tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşıyorum"

Serkan Özbalta: 'Tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden ve deplasmanda Sarıyer ile berabere kalarak sezonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Güzel başladığımız sezonu namağlup bitiriyoruz.

Haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden ve deplasmanda Sarıyer ile berabere kalarak sezonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Güzel başladığımız sezonu namağlup bitiriyoruz. Tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşıyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak sezonu namağlup tamamladı ve Türkiye profesyonel liglerinde 1991-1992 sezonunda Türkiye 1. Ligi'nde namağlup şampiyon olan Beşiktaş'ın ardından 29 yıl sonra namağlup şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. Teknik Direktör Serkan Özbalta karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

"Sezonu gururla tamamladık"

Sezonu gururla tamamladıklarını belirten Özbalta, "Birinci günden itibaren bu şampiyonluğa inanan herkes büyük bir fedakarlık gösterdi. Bu şampiyonlukta herkesin çok ciddi emeği var. Personelinden güvenliğine kadar, malzemecisinden, masöründen, teknik heyetinden, basın medya, taraftar, kısaca herkesin çok ciddi katkısı var. Bütün bu insanlara verdikleri emeklerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Gururla dolu bir şampiyonluk. Bildiğim kadarıyla 2 ya da 3. kulüp olarak tarihe geçtik. Tarihe geçerken de iyi şeyler yaparak geçtik. Manisa FK, bu şampiyonlukta bir oyun mantalitesiyle yola çıktı. Manisa FK takımı saha içinde ve saha dışında yaptıklarıyla, beraberliğe bile üzülen bir takım haline geldi. Bundan gurur duyuyoruz. Tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşıyorum. Birilerine karşı mahcup olmama duygusu bende çok ağır basıyor. Bu sezon da insanlara karşı mahcup olmamak benim ve ekibim adına gurur duyulacak bir şeydi. Güzel başladığımız sezonu çok güzel namağlup bir şekilde bitiriyoruz. Burada bana ve ekibime yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sezonu bitirdik ama futbolda hedefler asla bitmez. Manisa Futbol Kulübünün başka hedefleri var, bundan sonra bu hedeflerin gerçekleşmesi için çalışacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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