Serkan Oral kimdir? Serkan Oral kaç yaşında, nereli? Serkan Oral hayatı ve biyografisi!

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SERKAN ORAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ağustos 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

15 Ağustos 1972'de İzmit'te doğan Oral, 1994'te Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olup, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Kültür Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi ortak projesiyle gazetecilik eğitimi için Hollanda'ya gönderilmiştir.

Sabah Gazetesi Ankara Bürosu ve TRT Haber Merkezi'nde stajyer muhabir olarak çalışmıştır. 1995'te Star Haber ve Kanal 6 Ankara Haber Merkezi'nde Başbakanlık muhabirliği görevinden sonra Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento muhabirliği yapmıştır. Kıbrıs, Yunanistan, Savaş öncesi Pakistan -Afganistan sınırı, Suudi Arabistan, Küba, Hindistan, Orta Asya Oral'ın muhabirlik yaptığı ülkelerdendir. 24 televizyonunda kuruluşundan beri haber moderatörlüğü yapmış olan Oral, daha sonra uluslararası haber kanalı olarak yayın yapan Haber 6 Tv'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır.

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