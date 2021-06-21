Serkan Oral kimdir? Serkan Oral kaç yaşında, nereli?

Serkan Oral son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Dünyanın farklı bölgelerinden haber aktaran Oral'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Serkan Oral kimdir? Serkan Oral kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Televizyon sektöründe birçok başarıya sahip olan Serkan Oral, son günlerde adı sıkça aratılan isimlerden biri oldu. Gazetecilik, yazarlık, televizyon muhabirliği, anchormanlik ve genel yayın yönetmenliği gibi görevlerde bulunmuş olan Oral'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Serkan Oral kimdir? Serkan Oral kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

SERKAN ORAL KİMDİR?

Serkan Oral, 15 Ağustos 1972 tarihinde İzmit'te doğan gazetecilik, yazarlık, televizyon muhabirliği, anchormanlik ve genel yayın yönetmenliği yapmış televizyoncudur.

Oral, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olup, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Kültür Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi ortak projesiyle gazetecilik eğitimi için Hollanda'ya gönderilmiştir.

Sabah Gazetesi Ankara Bürosu ve TRT Haber Merkezi'nde stajyer muhabir olarak çalışmıştır.

1995'te Star Haber ve Kanal 6 Ankara Haber Merkezi'nde Başbakanlık muhabirliği görevinden sonra Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento muhabirliği yapmıştır. Kıbrıs, Yunanistan, Savaş öncesi Pakistan -Afganistan sınırı, Suudi Arabistan, Küba, Hindistan, Orta Asya Oral'ın muhabirlik yaptığı ülkelerdendir.

24 televizyonunda kuruluşundan beri haber moderatörlüğü yapmış olan Oral, daha sonra uluslararası haber kanalı olarak yayın yapan Haber 6 TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır.

Eserleri

"Kargatulumba Refah" (1998)

"Az Sonra Son Darbe" (2000)

"Ojeli Aşk" (2005)

"Zor Vatan" (2007)

"Kuzey Irak Kapanı" (2008)

"Che, Castro, Küba: Değişimin Son Kalesi" (Haziran, 2008)

Başarıları

Dünyanın farklı bölgelerinden haber aktaran Oral'ın kazandığı mesleki ödüller şunlardır;

1992 Hürriyet Gazetesi Genç Gazeteciler Yarışması Üçüncülük Ödülü,

2003 Akdeniz Gazeteciler Derneği'nden Yılın Gazetecisi ödülü,

2003 Başkent Grubu 80 Yılın Altın Adamları ödülü,

2004 Kırıkkale Müstakil Gazeteciler Cemiyeti- Özel Haber Ödülü,

Ödülü, 2004 Meclis Haber Dergisi Yılın Başarılı Televizyoncusu ödülü,

Dergisi Yılın Başarılı Televizyoncusu ödülü, 2006 Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Haberi

SERKAN ORAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serkan Oral, 1972 doğumlu olup 49 yaşında ve İzmitlidir.