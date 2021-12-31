Serkan Kaya'lı doğum günü kutlaması - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serkan Kaya'lı doğum günü kutlaması

Serkan Kaya'lı doğum günü kutlaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Genç iş insanı Hamza Yılmaz, geçtiğimiz akşam doğum gününü kutladı. İşte detaylar…

Profesyonel iş hayatına 7 yıl önce veda ederek City44 Real Estate adlı firmayı kuran Yılmaz 55. Yaş gününü ailesi ve dostları ile birlikte kutladı.

55'inci yaş gününü yakın arkadaşı Serkan Kaya'nın sahne aldığı mekanda dostları; Oğuzhan Dertli, İrem Güdekli, Özlem Gürleyen, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat ve Global yatırımcı Özcan Korkmaz ile kutlayan Yılmaz, yaş günü pastasını sahneden bir ara inerek masasına gelen sanatçı dostu Serkan Kaya ile dolar temalı doğum günü pastasını birlikte üfledi.

Hamza Yılmaz bu güzel gece için doğum gününe katılan dostlarına teşekkür etti.

Serkan Kaya'lı doğum günü kutlaması

Serkan Kaya'lı doğum günü kutlaması

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title