Serkan Işık, Osmangazi'ye aday adayı oldu

Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık: "Vatandaşı ayağına getiren değil, hizmeti vatandaşın ayağına götüren belediyecilik anlayışını olgunlaştıracağız"

"Şeffaf ve sorgulanabilir belediyecilik anlayışını e-belediyecilik sistemiyle vatandaşımıza sunacağız"

BURSA - Yerel yönetimlerde 17 yıllık tecrübe sahibi olan Serkan Işık, Osmangazi Belediye Başkanlığı için aday adaylık dosyasını törenle İlçe Başkanı Ufuk Cömez'e teslim etti. Yapı denetim firması sahibi olan Serkan Işık, "Vatandaşı ayağına getiren değil, hizmeti vatandaşın ayağına götüren belediyecilik anlayışını olgunlaştıracağız" dedi. .

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Osmangazi Belediye Başkanlığı için aday adayı başvuru dosyasını, kalabalık bir heyetle AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'e teslim eden Serkan Işık, kurulduğu günden bugüne AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürümekten dolayı onur ve kıvanç duyduğunu dile getirdi.

'Ben değil biz' diyen gönül belediyeciliği anlayışıyla Osmangazi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu belirten Işık, "Bursa'nın en güçlü ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Osmangazi ilçesinde ak belediyeciliğin mimari yeterliliğini arttırmak için buradayız. Alt yapı ve üst yapıda dünden bugüne yapılan yatırımların üzerine artı değerler katabilmek ve her şeyden öncesi daha fazla hizmet sunabilen gönül belediyeciliği için buradayız. Vatandaşı ayağına getiren değil, hizmeti vatandaşın ayağına götüren belediyecilik anlayışını olgunlaştıracağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın yıllardır belediyelerimizden talep ettikleri ve vatandaşa direkt hizmet sunabilecekleri ve kent ile buluşabilecekleri STK hizmet alanını görev süremizde hayata geçireceğiz. Genç Osmangazi projemiz ile birlikte Osmangazi Gençlik Kulübünü fiziki olarak tesis edeceğiz. Nenehatun şifa merkezi ile kaplıca turizmini kadın ve çocuklara yönelik şifahane olarak hizmete sunmak üzere projelendireceğiz. Osmangazi Belediyesi bünyesinde hali hazırda imar planında yerleşik düzende bulunan çocuk parklarını görev süremiz içerisinde hizmete sunarak çocuklarımızı yeşil ve yaşam ile buluşturacağız. Genç, dinamik ve yine tecrübeli Ak Parti'nin tüm bireyleri ile ortak akıl düsturu ve gönül birlikteliği çerçevesinde aday adaylığı sürecinde buluşmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Osmangazi'nin Bursa'nın kalbi olduğunu bilen biri olarak: kent anlayışına dönük çalışmalara başlayacaklarını belirten Işık, "Ak belediyecilik mottosu ile şeffaf ve sorgulanabilir belediyecilik anlayışını e-belediyecilik sistemiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. 'Osmangazi'ye ışık olacağız' sloganı ile hayata geçirmeyi planladığımız engelsiz yaşamlar projelerimiz sayesinde STK'lara yönelik yerleşke projemizi olgunlaştıracağız. Aday adayı olmamız hususunda şahsımı ve ailemi cesaretlendiren, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Başkanı Ufuk Cömez ise, "Hedefimiz Ak belediyeciliğin devamını sağlamak. Dün olduğu gibi bugün olduğu gibi yarın da Osmangazi'de AK Parti bayrağı dalgalanmaya devam edecek. Sadece bugünün insanlarına değil, gelecek nesiller için de var. Bu yükün de üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Serkan Işık kimdir?

1978 Balıkesir doğumlu olan Serkan Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Işık, bir dönem Balıkesir Savaştepe Belediyesi'nde İmar Müdürü olarak görev aldı. 17 yıllık yerel yönetim, imar ve belediyecilik tecrübesiyle 2018 yılında Ak Parti Bursa 1'nci Bölge Milletvekili aday adayı oldu.